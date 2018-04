Lima Momen Penting dalam Perjalanan Barca Menjuarai La Liga

La Coruna: Barcelona menyegel gelar juara La Liga ke-25 pada Senin 30 April dini hari WIB. Klub asuhan Ernesto Valverde juga belum menelan kekalahan sepanjang musim ini.



Catatan itu menjadi pencapaian yang luar biasa. Menyamai torehan Arsenal saat menjuarai Liga Primer Inggris pada musim 2003--2004. Selain itu ada Athletic Bilbao yang juga pernah juara tanpa terkalahkan pada musim 1929--1930.

Menariknya, pesaing Barca saat ini bukanlah Real Madrid yang merupakan juara bertahan tahun lalu. El Real hingga jornada ke-35 ini hanya menempati posisi ketiga klasemen dan tertinggal 15 poin.

???? With that goal Leo #Messi reaches 600 as a professional! ????

???????? 539 ?

???????? 61 ?

???? Congratulations, Leo! ???? #ForçaBarça pic.twitter.com/8o7gBNoSaH