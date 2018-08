Coutinho Kenakan Nomor Punggung 7 di Barcelona

Barcelona: Philippe Coutinho resmi mengenakan nomor punggung 7 di Barcelona untuk musim 2018--2019. Hal itu langsung dikonfirmasi Blaugranes lewat akun Twitter miliknya.



Coutinho memutuskan bergabung dengan Barcelona pada 6 Januari musim lalu. Pemain berusia 25 tahun tersebut diboyong El Barca dari Liverpool dengan perkiraan nilai transfer sebesar 142 juta poundsterling atau sekitar Rp2,6 triliun.

Musim lalu, ia mengenakan nomor 14 yang dikosongkan oleh Javier Mascherano. Tetapi, kini ia beralih ke nomor tujuh yang terakhir dikenakan oleh Arda Turan.



Nomor tujuh di Barca telah dikenakan oleh beberapa pemain bintang atara lain Luis Figo, Henrik Larsson dan David Villa. Sementara itu, Pedro mengenakannya sebelum kedatangan Turan pada 2015.



Coutinho cepat beradaptasi di Camp Nou setelah kedatangannya dari Liverpool. Ia telah mencetak delapan gol saat Barca meraih trofi ke La Liga musim 2017--2018.



Playmaker 26 tahun itu juga terkesan untuk Brasil di Piala Dunia 2018 Rusia. Ia sukses mencetak dua gol untuk membantu Selecao mencapai perempat final. (sportskeeda)



