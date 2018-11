Prediksi Barcelona vs Real Betis: Menanti Comeback Messi

Barcelona: Lionel Messi berpeluang melakoni laga comeback saat Barcelona menghadapi Real Betis di La Liga, Minggu 11 November. La Pulga--julukan Messi--telah absen tiga pekan akibat mengalami cedera patah tangan.



Bintang Barcelona itu mengalami masalah di tangan kanannya saat menghadapi Sevilla 20 Oktober lalu. Posisi jatuh yang kurang tepat membuat tangannya patah dan harus absen usai laga yang dimenangkan Barca dengan skor 4-1 itu.

Meski begitu, ketidakhadiran Messi tak berdampak mengubah performa Barca. Pasalnya, Luis Suarez menggantikan perannya dengan sangat baik. Mencetak lima gol dari lima pertandingan sebelumnya.



Jelang kontra Betis, Barca telah mengumumkan nama Messi masuk ke dalam skuat. Keputusan itu diambil oleh pelatih Ernesto Valverde setelah mendapat restu tim medis Barca agar Messi kembali bermain.



Barca tak terkalahkan saat Messi absen, tapi dengan kembalinya La Pulga tentu saja menambah dorongan motivasi untuk bisa melanjutkan laju impresif mereka. Los Cules tentu membidik kemenangan untuk mempertahankan posisi puncak klasemen, yang mana saat ini mereka hanya unggul satu poin dari pesaing terdekat, Atletico Madrid.



Laga ini bisa menjadi santapan empuk Blaugrana, mengingat Real Betis sedang dalam tren buruk. Mereka tak menang di empat laga terakhirnya di La Liga, Termasuk tiga kekalahan yang mereka alami secara beruntun.



Torehan tiga poin akan membuat Barca nyaman di puncak klasemen sementara. Saat ini mereka hanya unggul satu poin dari Atletico Madrid di posisi kedua.



Verdiblancos saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara, setelah hanya menorehkan tiga kemenangan dan masing-masing menelan empat kekalahan dan imbang. Torehan 13 poin telah mereka kumpulkan. Tapi Betis bisa saja terperosok ke zona merah usai pulang dari Camp Nou dengan kekalahan, sebab hanya terpaut empat poin dari Leganes.



Perkiraan Susunan Pemain

Barcelona (4-3-3): Marc Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; Rafinha, Luis Suarez, Ousmane Dembele



Real Betis (3-4-3): Pau Lopez; Aissa Mandi, Marc Bartra, Sidnei; Antonio Barragan, Andres Guardado, William Carvalho, Junior Firpo; Sergio Canales, Loren Moron, Giovani Lo Celso



Catatan lima pertemuan terakhir Barcelona vs Real Betis

21-01-2018: Real Betis vs Barcelona 0-5

20-08-2017: Barcelona vs Real Betis 2-0

29-01-2017: Real Betis vs Barcelona 1-1

20-08-2016: Barcelona vs Real Betis 6-2

30-04-2016: Real Betis vs Barcelona 0-2



Prediksi Medcom: 70-30

(FIR)