Bek Kiri Barcelona Merapat ke Everton

Barcelona: Everton tengah menyelesaikan proses transfer Lucas Digne, bek kiri Barcelona. Itu diketahui setelah ia diperbolehkan meninggalkan pemusatan latihan dan dipersilakan terbang menuju Kota Liverpool.



Pemain berusia 25 tahun itu sudah dalam beberapa pekan belakangan memang diisukan dengan The Toffees. Dana senilai tak kurang dari 22 juta pounds diperkirakan telah disepakati oleh kedua belah tim.

Awalnya, Digne disebut-sebut hanya akan dipinjamkan oleh Barca. Akan tetapi, ia kini malah akan dilepas permanen.



Mantan pemain Lille, PSG, dan Roma itu dianggap gagal bersaing di skuat utama Blaugrana dalam dua musim belakangan ini. Diplot sebaai pengganti Jordi Alba, bek asal Prancis itu hanya bermain sebagai starter sebanyak 29 kali selama periode tersebut.

? @LucasDigne travels today to Barcelona with the Club's permission to finalise his departure from the Club. pic.twitter.com/xNDIO3ePWX