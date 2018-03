Prediksi Real Madrid vs Getafe: Ayo Buktikan Zizou!

: Kondisi juara bertahan La Liga Spanyol Real Madrid, jelang jornada 27 tidaklah terlalu bagus. Meski hanya menjamu Getafe di Santiago Bernabeu, Ahad 4 Maret dini hari, Sergio Ramos dan kawan-kawan mesti terus menjaga fokus mengingat jadwal padat mereka sudah melahirkan petaka.Berada di peringkat tiga klasemen dan tercecer jauh dari Barcelona, rival abadi yang memuncaki klasemen dengan margin 15 poin mesti dilupakan skuat Zinedine Zidane. Fokus. Ya, fokus tetap harus dijaga skuat Los Blancos mengingat mereka harus tetap menjaga peluang juara atau minimal finish di tiga teratas, demi tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Ya, sebelum membahas prediksi Madrid vs Getafe, menarik menyoroti jadwal padat yang dijalani El Real musim ini. Dihantui badai cedera pemain di awal musim, hingga tersingkirnya dari ajang Copa del Rey oleh tim semenjana, Leganes, Januari lalu, seperti memberi sinyal jadwal padat mengancam ruang ganti Madrid. Isu panas pun langsung merebak, terkait masa depan Zizou, sang pelatih dari kursi kepelatihan Madrid.



Manajemen sepertinya masih berbaik hati terhadap Zidane. Mereka memberikan kesempatan Zizou membuktikan diri di liga, dan mewajibkan mereka meraih trofi Liga Champions, turnamen yang memang El Real sebagai rajanya. Jika berhasil meraih gelar untuk ke-13 kali Piala Kuping Lebar, mungkin Zizou masih bisa dipertahankan Los Blancos.



Sempat meraih kemenangan lima kali, justru pekan lalu di saat semangat bergelora, El Real menderita kekalahan dari Espanyol, tim berperingkat 13. Bagi tim sekelas Madrid, inkonsistensi seperti menjadi titik nadir terendah dalam mengarungi kompetisi padat. Juara, juara dan juara. Sepertinya filosofi itu masih diemban Zizou, peracik strategi di Madrid. Maklum, Madrid biasa konsisten dan perkasa meski menjalani laga padat di domestik maupun internasional.



Sekadar info, di dua pekan terakhir El Real harus bermain lima kali di dua kompetisi yaitu La Liga, dan Liga Champions Eropa. Bahkan akhir tahun lalu, Madrid juga harus terbang ke Asia untuk Piala Dunia Antarklub. Bandingkan dengan Getafe, calon lawan mereka, yang memang memiliki jadwal longgar. Sekarang, hanya fokus yang dibutuhkan skuat Zizou. Baik di La Liga maupun ke Paris tengah pekan nanti, jelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions.



Kemenangan atas Getafe bisa menjadi serbuk mesiu penyemangat Cristiano Ronaldo dkk. Peluang meraih tiga poin tetap besar. Apalagi Getafe memiliki rekor buruk tak pernah menang ketemu Madrid. Laga melawan Getafe juga bisa menjadi obat penawar CR7 pascakekalahan dari Espanyol. CR7 sejauh ini menjadi pemain Madrid yang selalu mencetak gol, jika bertemu Getafe. dilansir dari situs resmi klub, 13 gol sudah dicetak CR7 di tujuh laga terakhir kedua tim.



Masalahnya sekarang, skuat Getafe datang ke Bernabeu dengan modal kemenangan dari Deportivo La Coruna 3-0 di kandangnya pada pekan ke 26. Madrid harusnya tak perlu khawatir, karena rekor tandang Getafe juga tak bagus. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan oleh anak-anak ibu kota.



Zizou sendiri yakin sekali skuatnya dan menganggap timnya masih berpeluang juara di La Liga. Seperti dilansir Sportsmole, Zidane mengatakan, "Anda berpikir liga sudah selesai untuk kami. Namun, dalam sepak bola setiap pertandingan liga sangat penting. Kami akan bertarung hingga akhir musim. Ini sulit, tapi tidak mustahil. Saya adalah seorang yang optimistis hingga akhir musim," ujar Zidane.



Untuk laga dini hari nanti, lini belakang Madrid sepertinya masih memercayakan sang kapten Sergio Ramos memimpin Nacho, Theo Hernandez dan Dani Carvajal. Meski Luca Modric dan Toni Kroos serta Marcelo tidak tampil, El Real masih memiliki gelandang kreatif pada diri Casemiro dan Matteo Kovacic. Ditunjang pergerakan Marco Asensio serta Lucas Vazquez yang men-support duet lini depan Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.



Sementara di kubu tamu, pelatih Jose Bardalas sepertinya akan mempertahankan skuatnya yang tampil menang lawan La Coruna, minus Amath Diaye yang terkena skorsing. Skuat Getafe sepertinya akan memberikan pressing ketat sehingga konsentrasi pemain Madrid buyar. Tapi Madrid diprediksi bisa mengamankan tiga poin untuk kembali bangkit, jelang laga krusial lawan PSG di leg kedua 16 besar Liga Champions.



Prakiraan susunan pemain:



Real Madrid (4-4-2): Navas; Theo Hernandez, Nacho, Ramos, Carvajal; Asensio, Casemiro, Kovacic, Vazquez; Ronaldo, Benzema.



Getafe (4-4-2): Guaita; Antunes, Gonzalez, Dakonam, Damian Suarez; Shibasaki, Arambarri, Fajr, Portillo; Molina, Angel Rodriguez.



Head to Head



14 Oktober 2017 Getafe 1-2 Madrid (La Liga)

16 April 2016 Getafe 1-5 Madrid (La Liga)

05 Desember 2015 Madrid 4-1 Getafe (La Liga)

24 Mei 2015 Madrid 7-3 Getafe (La Liga)

18 Januari 2015 Getafe 0-3 Madrid (La Liga)

16 Februari 2014 Getafe 0-3 Madrid (La Liga)



Prediksi Medcom.id

Real Madrid 3-0 Getafe



