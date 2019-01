Mourinho Mengajukan Dua Syarat ke Real Madrid

Jose Mourinho berpeluang kembali ke Real Madrid. Tetapi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi El Real untuk memuluskan langkah Mourinho.



Madrid: Mantan manajer Manchester United Jose Mourinho dikabarkan merapat ke Real Madrid. Bahkan, pelatih asal Portugal itu sudah meminta dua syarat kepada pihak Los Blancos.

Sebagaimana dikabarkan Mundo Deportivo, Mou ingin kembali ke Madrid. Namun, ia membutuhkan jaminan mengenai berapa banyak uang yang akan tersedia untuk meningkatkan skuatnya.



Masih dalam laporan yang sama, Mourinho sudah mengajukan dua syarat kepada pihak Madrid. Syarat tersebut adalah dengan membeli satu pemain depan dan satu pemain belakang. Namun, sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari kubu Madrid dan Mourinho.



Usai dipecat United, kabar ketertarikan Madrid kepada Mourinho mencuat. Sebelumnya, surat kabar Spanyol, El Pais, mendapat informasi itu dari Diego Torres selaku penulis buku Mourinho. Dia mengaku mendapat bocoran dari Presiden Madrid, Florentino Perez.



Menurut Torres, diskusi perekrutan Mourinho sudah dilakukan sejak Oktober lalu. Saat itu, disepakati bahwa Mourinho akan digaji sebesar 20 juta euro atau sekitar Rp330 miliar per tahun.



Untuk merealisasinya, pihak Madrid bakal bertemu dengan Mourinho pada 1 Juli 2019 mendatang. Itu dilakukan untuk menghindari denda United sebesar 5 juta euro (sekitar Rp82 miliar).



Mourinho pernah menukangi Real Madrid selama tiga tahun (2010 -- 2013). Dalam periode itu, The Special One sukses mempersembahkan tiga gelar juara yang terdiri dari Liga Spanyol, Piala Super Spanyol dan Copa Del Rey.



(ASM)