Salah jadi Prioritas Utama Real Madrid

Madrid: Performa gemilang Mohamed Salah bersama Liverpool musim ini membuatnya masuk radar raksasa Spanyol, Real Madrid. Los Blancos dikabarkan menjadikan pemain internasional Mesir tersebut sebagai proritas utama.



Sejak kedatangannya dari AS Roma pada musim panas lalu, Salah telah bicara banyak di liga domestik maupun di kancah eropa. 28 gol dan sembilan assist telah ditorehkannya di Liga Primer Inggris.

Pemain berusia 25 tahun itu pun tak luput dari pujian atas penampilannya. Dengan Roberto Firmino dan Sadio Mane, lini depan Liverpool itu kini menjadi trio dengan daya serang yang mematikan di Liga Primer Inggris.

Salah santer dikaitkan dengan Madrid. El Real berencana menebusnya pada transfer musim panas mendatang. Salah juga dianggap sebagai pemain yang sangat cocok untuk menggantikan Kariem Benzema yang dikabarkan akan hengkang pada akhir musim.Sebelumnya, nama winger Chelsea, Eden Hazard juga menjadi incaran Madrid. Penampilan apiknya bersama The Blues membuat pelatih Madrid Zinedine Zidane kepincut untuk membawanya ke Bernabeu.Namun, dilansir The Sun, juara Eropa tersebut lebih tertarik untuk mendatangkan Salah ketimbang Hazard. Kabar tersebut diperkuat dengan pengakuan Presiden Real Madrid, Florentino Perez yang mengatakan lebih memilih Salah bergabung dengan timnya.Pada musim ini, Salah tampil fenomenal bersama Liverpool. Salah juga menjadi pemain tersubur dengan 28 gol, ia mengalahkan Harry Kane 24 gol dan pemain Manchester City Sergio Aguero dengan 21 gol. (The Sun)(ASM)