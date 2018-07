Lupakan Courtois, Real Madrid Putar Haluan Kejar Lloris

Madrid: Real Madrid tampaknya ingin melupakan Thibaut Courtois pada bursa transfer musim panas ini. Los Blancos kini memutar haluan mereka untuk mengejar Hugo Lloris.



Kiper Tottenham Hotspur itu langsung menjadi target utama Madrid. Bahkan laporan The Mirror, Madrid telah menyiapkan penawaran sebesar 60 juta poundsterling (setara Rp1,1 triliun) untuk kapten Timnas Prancis yang membawa negaranya juara Piala Dunia 2018 tersebut.

Posisi Lloris sendiri saat ini cukup terbuka untuk meninggalkan The Lily Whites. Meskipun Spurs saat ini masih berupaya bernegosiasi dengan CEO Daniel Levy untuk mempertahankan kiper 31 tahun tersebut.

Lloris telah bergabung dengan Spurs sejak 2012 lalu. Selama tujuh tahun kariernya, Lloris sudah membuat 250 penampilan bagi The Lily Whites di semua kompetisi.Jika transfer Lloris ke Madrid terlaksana, ia akan menjadi kiper kedua termahal di dunia. Saat ini, rekor kiper termahal dunia dipegang oleh Alisson Becker yang baru saja didatangkan Liverpool dari AS Roma.Kiper Timnas Brasil itu diboyong The Reds seharga 67 juta poundsterling, atau setara Rp1,2 triliun.(REN)