Salam Perpisahan Para Pemain Madrid untuk Ronaldo

Madrid: Kepergian Cristiano Ronaldo dari Real Madrid menjadi sarat akan pesan-pesan haru dari para rekannya. Kini, giliran Toni Kroos, Lucas Vazquez, Marco Asensio, dan Nacho Fernandez yang notabene yang mengutarakan salam perpisahan untuk pemenang lima Ballon d'Or tersebut.



Kapten Timnas Portugal tersebut resmi bermain untuk raksasa Serie A Italia, Juventus, mulai musim 2018--2019. Madrid menerima uang sebesar 105 juta euro (Rp1,99 triliun). Itu menjadikan Ronaldo sebagai pemain termahal kelima dunia.

Crucial for the trophies we won in the past years! A true champion. It was a pleasure playing with you! All the best, legend. @Cristiano pic.twitter.com/1C5x2ARSBT