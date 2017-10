CR7 dan Anaknya Kompak Pamer Skill Sepak Bola

Metrotvnews.com, Madrid: Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu mungkin yang menggambarkan Cristiano Ronaldo dan anaknya Cristiano Ronaldo Junior.



Baru-baru ini beredar video yang menayangkan bakat skill sepak bola ayah dan anak tersebut. Ronaldo yang menjadi pencetak gol terbanyak Los Blancos terlihat berlatih sepak bola bersama anaknya yang baru berusia tujuh tahun.

Bintang Real Madrid itu tampak tengah mempersiapkan buah hatinya itu mengikuti jejaknya. Saat disambangi eks rekan setimya di Manchester United, Rio Ferdinand, Ronaldo tampak sedang memberikan pelatihan melakukan tendangan bebas ala dirinya.

Like father, like son



Watch Ronaldo Sr and Jr show off their skills...



?????????‍??????#RealMadrid pic.twitter.com/0WVMYKOKdV