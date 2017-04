500 Gol Lionel Messi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lionel Messi kembali menjadi topik perbincangan. Situasi itu tak lepas dari peran vitalnya saat mengantar Barcelona menang atas rival abadi Real Madrid, Senin 24 April dini hari WIB.



Berkat dua gol yang ia lesakkan, Barcelona menjadi penantang serius Madrid untuk merebut titel La Liga. Saat ini, Barcelona memimpin klasemen meski memiliki nilai yang sama.

MILESTONE: Lionel #Messi has now scored 500 career goals for Barcelona.



Absolutely unbelievable. ???? pic.twitter.com/ydjL60PPw3