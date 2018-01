Gerard Pique Setuju Bertahan di Barca hingga 2022

Barcelona: Bek Barcelona Gerard Pique sepakat bertahan di Camp Nou. Manajemen Barca mengonfirmasi Pique memperpanjang kontrak jangka panjang hingga Juni 2022.



Dalam beberapa hari ke depan, manajemen akan mengumumkan penandatanganan Pique. Sejauh ini, nama Pique memang selalu diandalkan lini belakang Blaugrana.

Pique tumbuh berkembang di akademi La Masia. Tujuh tahun menimba ilmu di sana, Pique sempat menyeberang ke akademi Manchester United. Sejak 2005 -- 2008, Pique membela panji Setan Merah. Namun, pada 2008, Pique memutuskan kembali membela Barcelona.

Years go by but the dream remains the same for @3gerardpique!

???? #Pique2022

???????? pic.twitter.com/65qzKIzkEZ