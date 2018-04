Akankah Real Madrid Beri Penghormatan kepada Barca?

La Coruna: Barcelona memastikan gelar juara La Liga 2017--2018. Kepastian itu didapat usai mengalahkan tuan rumah Deportivo La Coruna dengan skor 4-2 pada jornada ke-35 dini hari tadi WIB.



Biasanya usai klub menyegel gelar juara, sepekan setelahnya ada tim lawan yang berbaris memberi penghormatan kepada sang juara yang akan memasuki lapangan. Momen itu biasa dikenal dengan Guard of Honour. Kebetulan lawan Barca pekan depan adalah Real Madrid.

Barcelona telah melakukan itu ketika Madrid menjuarai La Liga pada musim 2007--2008. Tapi mereka menolak memberikan "Guard of Honour" bagi Real Madrid menjelang laga El Clasico tahun lalu, setelah kesuksesan rival mereka itu menjuarai Piala Dunia Antarklub.

Jauh-jauh hari sebelum Barca menyegel gelar juara La Liga 2017--2018, Zinedine Zidane telah mengatakan bahwa klubnya takkan melakukan itu. Pelatih asal Prancis itu berdalih, ini merupakan imbas dengan apa yang telah dilakukan Barca sebelumnya."Saya tidak tahu berapa banyak Anda akan bertanya kepada saya, tetapi tanggapan saya sangat jelas. Ini sudah menjadi keputusan saya dan itu saja," ujar Zidane beberapa waktu lalu"Saya tidak mengerti Guard of Honour dan itu tidak akan terjadi, meskipun kami jauh dari akhir musim. Barcelona telah melanggar tradisi," tegas mantan gelandang Juventus tersebut.Tapi legenda Madrid yang menangani Deportivo La Coruna, Clarence Seedorf meyakini bahwa El Real akan melakukan Guard of Honour."Saya seorang Madridista, tapi saya juga seorang duta UEFA, permainan adil itu penting, Guard of Honour adalah gerakan yang indah. Saya mewakili nilai-nilai yang diinginkan UEFA, menilai olahraga adalah penting, Barcelona tidak akan sama tanpa Real Madrid dan sebaliknya," ujar Seedorf sebelum klubnya ditumbangkan Barca dini hari tadi WIB.Laga Barca kontra Madrid akan digelar pada Minggu 6 Mei mendatang. Tepatnya ketika El Clasico memainkan edisi ke-237 di Camp Nou. Jadi apakah Zidane akan mencabut omongannya dan mengikuti Seedorf?(FIR)