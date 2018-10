Kroos Kalem Meski Madrid Terpuruk

Madrid: Gelandang Real Madrid, Toni Kroos, tetap percaya diri meski timnya meraih hasil minor dalam beberapa terakhir. Yang terbaru adalah kekalahan dari tim semenjana, Deportivo Alaves, dengan skor 1-0.



"Dua minggu dengan hasil mengecewakan, permainan (mengecewakan) dan juga ketidakberuntungan. Kami pantas meraih lebih banyak poin karena kami tidak bermain terlalu buruk, tapi yang berlalu biarlah berlalu," tulis Kroos dalam akun twitter resminya.

"Jangan lupa kami mengalami momen serupa dalam tiga tahun terakhir... Akan menjadi tantangan untuk bangkit kembali! Hala Madrid!" lanjutnya.



Two weeks of disappointing results, games and also bad luck. We deserved more points because we didn‘t play that bad -but it is what it is. Don’t forget we also had these moments in the past three years...

Will be a great challenge to stand up again! Hala Madrid! pic.twitter.com/KtkpmfKv2M