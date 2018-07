Barcelona Resmi Dapatkan Clement Lenglet

Barcelona: Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan perekrutan bek tengah Sevilla, Clement Lenglet, dengan kontrak lima tahun.



Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Sevilla dari Nancy musim panas lalu, dan tampil mengesankan pada musim pertamanya di Spanyol. Dia berhasil mencetak empat gol dalam 54 penampilan di semua kompetisi.

Manchester United juga dikaitkan dengan bek asal Prancis itu awal musim panas ini, tapi Barcelona telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya.



Awal bulan ini, dilaporkan bahwa juara Spanyol itu masih berusaha merundingkan kesepakatan untuk Lenglet karena mereka tidak siap untuk membayar klausul pembebasan sang pemain sebesar 31,7 juta poundsterling (Rp602 miliar).



Namun, dalam sebuah pernyataan, Barcelona menegaskan bahwa mereka telah bertemu dengan pihak agen dan Sevilla terkait kesepakatan bek tengah itu.



"FC Barcelona telah membayar klausul pembelian untuk Clement Lenglet yang bukan lagi pemain Sevilla FC," bunyi pernyataan di situs resmi klub Catalan itu.



