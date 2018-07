Ketimbang Bayern, Bale Lebih Cocok Gabung United

Mochdre: Gareth Bale dikabarkan didekati sejumlah klub top di Eropa jelang bursa transfer musim panas 2018. Selain nama besar seperti Manchester United, Bayern Muenchen juga meminati winger Real Madrid tersebut.



Kabar tersebut cukup mengejutkan lantaran Bale mampu menunjukkan penampilan gemilang bersama Real Madrid pada akhir musim 2017--2018. Terutama saat tampil memperkuat Los Blancos melawan Liverpool pada babak final Liga Champions. Saat itu, ia sukses menyumbang dua gol, sekaligus membawa Madrid meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Namun, Bale dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya bersama Madrid pada musim panas ini. Menurut sejumlah laporan media, sang pemain ingin meninggalkan Madrid. Situasi ini lantas dimanfaatkan sejumlah klub seperti Muenchen dan United. Kedua klub tersebut mencoba untuk mengajukan penawaran kepada Bale.



Rumor mengenai Bale ternyata mendapat perhatian dari legenda Wales dan United, Mickey Thomas. Ia mengaku Bale lebih cocok bergabung dengan United ketimbang Muenchen.



"Ia sudah punya banyak uang. Tentu, sekarang bukan penghasilan yang dipermasalahkan. CV-nya akan semakin bagus dan lengkap andai bisa memenangkan gelar Liga Primer Inggris. Saya bisa menilai gelar ini lebih berharga dari semua uang ia dapat selama ini," ujar Thomas.



"Ok, saya tahu ia memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions bersama Madrid. Tetapi, ia belum memenangkan gelar Liga Primer Inggris. Ia bisa saja pergi ke Jerman dan membela Bayern Muenchen. Tetapi, ini saatnya ia membuktikan diri di Liga Primer Inggris," tambahnya.



"Saya pikir tidak ada peluang baginya untuk kembali ke Tottenham. Jadi, ada peluang besar untuk ia bergabung klub lama saya, Manchester United. Ada spekulasi hampir setiap musim panas mengenai Bale datang ke Old Trafford," tutur Thomas.



Sebelumnya, Bale pernah berkarier di Liga Primer Inggris selama delapan musim. Dalam periode itu, ia memperkuat Southampton dan Tottenham Hotspur.



Tottenham menjadi klub paling tempat karier terbaiknya selama di Liga Inggris. Selama enam musim memperkuat The Lilywhites, ia diberi kepercayaan tampil sebanyak 203 dan menyumbang 55 gol di seluruh kompetisi. (Goal)





