Barcelona dan Ter Stegen Ukir Sejarah

Barcelona: Kemenangan Barcelona atas Leganes dengan skor 3-1 dalam lanjutan La Liga pekan ke-31 tak hanya menghasilkan tiga poin, tetapi juga menjadi seharah tersendiri. Mereka secara resmi tak terkalahkan di ajang La Liga sebanyak 38 laga dari musim lalu.



Messi sekali lagi berperan penting bagi tim asal Catalan tersebut dengan mencetak hattrick. Kemenangan itu membuat La Blaugrana tak terkalahkan dalam 38 pertandingan dan itu berarti mereka berhasil menyamain pencapaian Real Sociedad pada musim 1978--1979 dan 1979--1980.

Barcelona telah memenangkan 24 laga dan tujuh kali imbang di liga musim ini. Ditambah dengan tujuh laga terakhir musim lalu, maka jumlahnya menjadi 38 pertandingan mereka tak terkalahkan.



Kekalahan terakhir Barcelona di ajang La Liga terjadi pada 8 April 2017 melawan Malaga dalam pertandingan di mana Neymar mendapat kartu merah. Azulgrana kala itu kalah 0-2.



Meskipun Sociedad berhasil lebih dulu mencatatkan rekor tak terkalahkan tersebut, Barca agak lebih mengesankan karena sejumlah alasan, salah satunya adalah jumlah 31 kemenangan dalam periode tersebut lebih baik dari Sociedad, sementara mereka juga mencetak 46 gol lebih banyak.



Raihan rekor ini tak terlepas dari hattrick Messi. Kapten tim nasional Argentina itu mencetak gol pada menit ke-27, 32, dan 87. Ini sekaligus menjadi hattrick ke-40 Messi sepanjang karier profesionalnya atau yang ke-29 di ajang La Liga. Dia hanya kalah dari Cristiano Ronaldo yang sudah mencetak 44 hattrick.



Dia menjadi pemain La Liga pertama yang mencetak gol dari luar kotak penalti dalam enam pertandingan berturut-turut sejak musim 2003--2004 dan pemain pertama di liga untuk mencetak gol lewat enam tendangan bebas langsung dalam satu musim sejak Ronaldinho pada 2007.



Satu lagi yang mengukir rekor adalah sang kiper, Marc-Andre ter Stegen. Kiper asal Jerman itu memang kebobolan satu gol, tetapi dia baru saja menyamai rekor legendaris milik Olaizola, Lopez Ufarte, Arconada, dan Celayeta. Mereka adalah nama-nama pemain yang hingga saat ini telah bermain selama 38 laga berturut-turut di La Liga (tanpa absen) dan tanpa kalah sekalipun.





38 - Barcelona are unbeaten in their last 38 La Liga games (W31 D7), equaling the all-time La Liga record set by Real Sociedad between 1979 and 1980 (W21 D17). Invincible. pic.twitter.com/bxSSTvZ55r

??HISTORICAL RECORD??



Ter-Stegen has just equaled the legendary record of Olaizola, Lopez Ufarte, Arconada and Celayeta. They were the only players, until today, who had played 38 consecutive days of La Liga (without missing a game) without conceding a single defeat. pic.twitter.com/j8xkHkPyxw