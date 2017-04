Morata Dijadikan Umpan, Madrid Pede Dapatkan Hazard

Metrotvnews.com, Madrid: Kubu Real Madrid terus mencari cara untuk mendapatkan bintang Chelsea, Eden Hazard. Los Blancos bahkan kian percaya diri mendapatkan Hazard setelah bersedia menjadikan Alvaro Morata sebagai umpan demi memuluskan ambisinya itu.



Menurut Mirror, Morata siap dimasukkan Madrid ke dalam kesepakatan penawaran transfer pemain 26 tahun tersebut. Padalah, raksasa Spanyol itu telah menawarkan mahar senilai 120 juta pound (Rp1,9 triliun) yang akan memecahkan rekor transfer dunia yang kini dipegang Paul Pogba sebsar 89 juta pound (Rp1,4 triliun).

Kubu Madrid pun kabarnya semakin optimistis mendapatkan bintang asal Belgia itu setelah mereka mengklaim mendapat sinyal baik dari Hazard. Rumor itu kian diperkuat setelah Mirror melaporkan jika beberapa rekan setim Hazard tak yakin ia akan bertahan di Chelsea jika mendapat tawaran besar tersebut.Tawaran menggiurkan itu pun tampak akan membuat Chelsea sulit untuk menolaknya. Meski The Blues dikabarkan siap memberikan kontra baru senilai 300 ribu pound (Rp4, 9 miliar) per pekan kepada bintangnya tersebut agar tak meninggalkan Stamford Bridge.Pasalnya, selain akan mendapat uang berlimpah, The Blues juga akan mendapatkan Morata secara cuma-cuma. Apalagi striker 24 tahun itu terbilang cukup subur dengan torehan 11 gol di La Liga sejauh ini bersama Los Blancos.Madrid sendiri selain berambisi memecahkan rekor transfer dunia dengan mendatangkan Hazard, kabarnya akan membuat kejutan lain musim panas nanti. Los Blancos optimistis bisa menggoda kiper Manchester United David De Gea yang telah menjadi buruannya sejak lama untuk bergabung ke Santiago Bernabeu. (Mirror)(REN)