Statistik Memprihatinkan Ronaldo kontra Celta Vigo

Vigo: Kegagalan Real Madrid meraih kemenangan atas tuan rumah Celta Vigo menghadirkan beberapa catatan. Salah satu yang menarik adalah catatan statistik Cristiano Ronaldo selama 90 menit berada di lapangan.



Madrid hanya membawa pulang satu poin setelah diimbangi Celta Vigo dengan skor 2-2 dini hari tadi WIB. Dua gol yang dicetak El Real datang dari Gareth Bale.

Menariknya, Bale yang pada laga itu diduetkan oleh Ronaldo tak mendapatkan assist dari pemain internasional Portugal tersebut. Dua gol bintang asal Wales itu justru hadir dari melalui usaha Toni Kroos dan Isco.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Celta Vigo:



5 shots

5 dispossessions

2 take-ons failed

1 chance created

1 take-on completed

0 goals

0 assists



Not at the races. pic.twitter.com/iq5XeDfiEQ