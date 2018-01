Dua Gol Menit Akhir Menangkan Sevilla di Markas Atletico

Madrid: Sevilla berhasil mencuri kemenangan pada leg pertama perempat final copa del Rey di kandang Atletico Madrid, Kamis 18 Januari dini hari WIB. Anak asuh Vincenzo Montella menang dengan skor tipis 2-1 lewat dua gol pada menit akhir.



Bermain di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico bermain menekan sejak awal pertandingan. Mereka tahu, tim yang datang belum bisa menang sejak ditangani oleh Montella. Bagi mereka, ini adalah sasaran selanjutnya.

Namun, tidak ada gol yang tercipta pada babak pertama. Kedua tim gagal memanfaatkan peluang yang ada. Skor 0-0 mengiringi kedua tim masuk ruang ganti.



Pada babak kedua, jalannya pertandingan menjadi lebih seru. Atletico benar-benar bernafsu untuk membobol gawang Sevilla. Hasilnya mereka dapatkan pada menit ke-73. Diego Costa benar-benar menunjukkan dirinya adalah striker hebat usai pindah dari Chelsea. Skor berubah menjadi 1-0.



Selepas gol, Atletico tetap menekan pertahanan Sevilla. Sementara, tim tamu mulai berani keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan. Jual beli serangan tidak terelakkan lagi.



Sevilla akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-80. Jesus Navas berhasil membobol gawang Atleti yang dijaga Miguel Angel Moya setelah memanfaatkan umpan Joaquin Correa.



Pertandingan berjalan makin seru setelah gol Navas. Meski unggul penguasaan bola, Atletico mulai kerepotan meladeni permainan Sevilla pada 10 menit akhir.



Akhirnya malapetaka bagi Los Rojiblancos hadir pada menit ke-88. Joaquin Correa yang mendapat umpan flick header dari Wissam Ben Yedder menghadapi situasi one on one dengan Moya. Hasilnya. dia sukses menceploskan bola ke dalam gawang Atletico. Skor menjadi 2-1 untuk Sevilla.



Atletico tersentak dan memaksa mereka keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan. Ada peluang bagus pada menit ke-90 saat Fernando Torres berhadapan dengan kiper Sergio Rico. Akan tetapi Rico berhasil menepis bola chip Torres. Skor akhir 2-1 untuk Sevilla dan ini adalah keuntungan jelang leg kedua yang akan berlangsung di kandang Sevillistas pada 24 Januari.









(KRS)