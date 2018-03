Mengenal Aji Kusuma, Momok Timnas Jepang U-19

Jakarta: Selama training centre (TC) di Jakarta, pelajaran berharga didapat tim sepak bola Jepang U-19. Selain ingin beradaptasi dengan cuaca di Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U-19 Oktober mendatang, pasukan Kageyama Masanaga juga mengukur kekuatan permainan agresif dari klub-klub Liga 2 dan Indonesia U-19.



Dari rangkaian tiga jadwal uji coba selama sembilan hari di Jakarta, Jepang U-19 memang selalu meraup kemenangan. Melawan Cilegon United mereka menang 5-0, lawan Indonesia U-19 (4-1), dan Persika Karawang (3-2). Sayangnya, mereka mendapatkan oleh-oleh tiga gol dalam tiga laga uji coba itu.

Selain kebobolan satu gol saat menghadapi Indonesia U-19, gawang Jepang juga kebobolan dua kali saat bersusah payah menaklukkan klub Liga 2 Persika Karawang. Padahal Jepang U-19 berharap gawang mereka tetap suci saat kembali pulang dari TC di Indonesia.



Dari tiga gol itu, hanya satu pemain Indonesia yang berhasil membuat gol ke gawang Jepang dan menjadi momok. Dia adalah Aji Kusuma. Di mata pelatih Jepang U-19 Kageyama Masanaga, pemain tersebut seakan menjadi ancaman lain yang ada di tim Indonesia U-19.





Pesepak bola Timnas U-19 Aji Kusuma (kanan) melakukan tembakan yang coba diblok penjaga gawang Jepang U-19-Foto Antara



Memang sebelum laga Indonesia U-19 melawan Jepang U-19 akhir pekan lalu, Egy Maulana Vikri kerap menjadi sorotan. Tak jarang para suporter timnas bahkan menyebut namanya, saat siswa Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan ini menguasai bola.



Kenyataannya, Egy belum bisa menunjukkan tajinya sebagai salah satu talenta muda yang dimiliki Indonesia. Hal itu karena pelatih Jepang Kageyama Masanaga telah menginstruksikan untuk menjaga ketat pemain anyar Lechia Gdansk tersebut.



Saat Egy tak bisa mengembangkan permainannya, muncu lah sosok Aji Kusuma sebagai 'penyelamat' muka Indonesia u-19. Pemain asal Akademi Tiga Naga ini ternyata berhasil memecah telur ke gawang Jepang lewat golnya pada injury time.



Gol dari kaki Aji membuat Masanaga menganggap kemenangan atas Indonesia menghadirkan kekecewaan. Maklum, para pemain muda Jepang mengincar cleansheet atas Garuda Nusantara. Meski pada akhirnya Jepang menang dengan skor 4-1.



Dua hari berselang, tepatnya Selasa 27 Maret, Jepang U-19 menjajal salah satu klub Liga 2 Persika Karawang dalam laga uji coba di Lapangan A Senayan. Seperti biasa, Jepang mampu menunjukkan kedigdayaan mereka di Jakarta. Mereka unggul 2-0 hingga turun minum.



Tetapi, kesenangan di raut wajah para pemain muda Jepang sempat sirna, ketika Persika Karawang mampu menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dan satu gol lagi dicetak Aji Kusuma.





Pesepak bola Timnas U-19 Aji Kusuma (kanan) saat resmi berseragam Persika Karawang-Foto Istimewa



Menariknya, Aji merupakan pemain yang baru direkrut Persika Karawang dari Bali United U-19. Tepatnya setelah ia menjalani debut bersama Indonesia U-19 saat melawan Jepang akhir pekan lalu. Bahkan dia mampu mencetak gol keduanya ke gawang Jepang ketika baru masuk pada babak kedua.



Gol Aji memang tidak membuat Jepang pulang ke negeri mereka dengan raut wajah kecewa lantaran laga berakhir dengan skor 3-2.



Kendati begitu, pemain di bawah manajemen Akademi Tiga Naga ini tetap menjadikan gol keduanya ke gawang Jepang terasa spesial. Sebab laga Persika vs Jepang U-19 itu bertepatan dengan ulang tahun ibunda.





Pesepak bola Timnas U-19 Aji Kusuma dengan latar belakang keluarga usai laga Indonesia U-19 lawan Jepang U-19, Minggu 25 Maret 2018-Foto Istimewa



Aji Kusuma dengan latar belakang keluarganya usai laga Indonesia U-19 vs Jepang U-19, Ahad 25 Maret 2018 di SUGBK Senayan-Dokumen Pribadi



"Perasaannya bahagia pastinya. Pastinya bersyukur kepada Allah dan berkat doa orang tua juga. Kebetulan mama saya ulang tahun, jadi ya golnya untuk dia," ujar Aji kepada Medcom.id



Intinya, Aji tetap berterima kasih kepada rekan di tim barunya dan pelatih Persika Ricky Nelson.



"Itu akibat kerja keras tim juga. Saya juga mencetak gol usai mendapat assist dari teman saya. Kalau tidak ada mereka, ya saya nggak bisa mencetak gol, dan juga karena intruksi pelatih," terangnya.



Ke depan, putra pasangan Neneng Kusmini dan Muzni Zurianto itu berharap bisa memperkuat Indonesia U-19 bertarung di Piala Asia nanti. Di satu sisi, kehadiran Aji bisa membuat pelatih Bima Sakti mendapatkan banyak opsi di lini depannya.



Aji di Mata Para Pelatih

Potensi yang dimiliki Aji ternyata sudah diendus Indra Sjafri ketika masih melatih Garuda Nusantara. Sayang cedera yang dialaminya membuat Aji gagal lolos seleksi. "Dia pemain yang bagus," ujar Indra disela-sela rekaman via streaming di program News Maker, Medcom.id.



Meski begitu, masih ada harapan buatnya mengharumkan Indonesia di mata internasional. Terutama pada ajang Piala AFF U-18 dan Piala Asia U-19 yang keduanya digelar tahun ini di Tanah Air.





Aji Kusuma-Medcom.id/A.Firdaus



Berikut komentar pelatih terhadap Aji Kusuma:

Ricky Nelson (Pelatih Persika)

"Ya memang Aji ini pemain bagus dan dia punya postur baik. Tinggal pelatih melihat bagaimana potensinya."



Bima Sakti (Pelatih Timnas Indonesia U-19)

"Dia pemain yang bagus karena dia bisa mencetak gol lagi melawan Jepang. Dia bisa mengisi dua posisi (striker dan second striker), dan mempunyai kecepatan serta finishing yang bagus."



Indra Sjafri (Mantan Pelatih Timnas U-19)

"Karena waktu itu dia cedera jadi dia nggak terpilih di (Timnas U-19,). Tapi dia pemain bagus dan potensial untuk dikembangkan."



Fakta tentang Aji Kusuma:

Nama Lengkap: Aji Kusuma

Tmpt tgl lahir: Duri, 30 Januari 1999

Klub yang pernah dibela: PS TNI U-19, Bali United U-19, Persika Karawang

Klub sekarang: Persika Karawang

Posisi: Striker, Second Striker

Nomor Favorit: 20

Pemain Favorit: Bambang Pamungkas

Impian membela di klub Eropa: Manchester United

Klub Favorit: Persija Jakarta





