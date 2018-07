Ramalan 6+7=13 yang Hampir Nyata

Apa istimewanya bilangan 6+7=13? Biasa saja bagi kebanyakan orang. Mungkin hanya anak tahun pertama sekolah dasar yang akan sedikit girang jika bisa menjawab dengan jumlah tepat bilangan tersebut.



Namun, angka itu akan berubah makna sangat istimewa bagi fans Inggris. Enam ditambah tujuh berjumlah 13, yang jika dirunut akan cukup masuk akal menakdirkan Inggris memenangi Piala Dunia 2018.

Bukan mencoba menjadi cenayang dadakan tentunya. Tetapi, seorang suporter Inggris dengan akun Twitter @jiggubulko memaknai bilangan 6+7=13 menjadi pertanda bagus The Three Lions berjaya di Rusia.



Dikutip dari The Guardian, Pemuda itu membuat ramalan konyol jelang babak perempat final bergulir. Pertama, ia melihat adanya kemiripan di antara para peserta dari empat pertandingan di babak delapan besar.

Kemiripan tersebut adalah nama setiap tim yang akan bertanding terdiri dari enam dan tujuh huruf. Di antaranya adalah Inggris menghadapi Swedia dan Prancis kontra Uruguay. Serta dua pertandingan lainnya yakni Brasil melawan Belgia dan Rusia menghadapi Kroasia.Jika dirunut lagi, keempat pertandingan itu masing-masing memiliki jumlah huruf 13 di setiap laga. Inggris (tujuh huruf) akan melawan Swedia (enam huruf) yang jika dijumlah menjadi 13 huruf.Pun begitu dengan tiga pertandingan lainnya. Prancis (enam huruf) dan Uruguay (tujuh huruf), Brasil (enam huruf) menghadapi Belgia (tujuh huruf jika dalam penulisan asing), serta Rusia (enam huruf dalam penulisan asing) melawan Kroasia (tujuh huruf).Kedua, ramalan yang masih terus memiliki benang merah dengan bilangan 6+7=13 adalah jadwal pertandingan perempat final. Ya, babak perempat final Piala Dunia 2018 entah secara kebetulan atau tidak dimainkan pada tanggal 6 dan 7 Juli.Pengamatan jeli dari pria yang di akun Twitter-nya tampak gemar mengikuti lomba lari maraton. Uniknya lagi, ramalan terakhirnya dari bilangan 6+7=13 ia kaitkan dengan jargon It's coming home milik fans Inggris.Jika dihitung, frase dari sebait lirik lagu ciptaan vokalis The Lightning Seeds, Ian Broudie, memang berjumlah 13 huruf. Kalimat yang terus dinyanyikan kembali fans Inggris siang dan malam setelah kemenangan di pertandingan pertama melawan Tunisia.Ramalan konyol itu pun rupanya hampir menjadi kenyataan. Pasalnya Inggris kini sudah menapaki babak semifinal yang membuat mereka selangkah lagi mewujudkan jargon It's coming home tersebut.Namun, anak asuh Southgate tentunya harus terlebih dahulu menyingkirkan Kroasia di semifinal. Sembari menyiapkan strategi mencari kelemahan Prancis yang sudah menanti di final.(REN)