Resep Baru Gareth Southgate untuk The Three Lions

besar sudah dipastikan menjadi milik The Three Lions Inggris usai menghajar Panama 6-1 dan mengalahkan Tunisia 2-1. Pujian mulai ditujukan kepada skuat Gareth Southgate. Ada secercah harapan, jika Tiga Singa akan mampu mengulang prestasi tahun 1966. Inggris meraih gelar juara dunia setelah di final mengalahkan Jerman Barat 3-2 di Stadion Wembley.Sejak mengambil alih kursi panas dari tangan Sam Allardyce 27 november 2016, mantan bek Timnas Inggris ini mencoba melakukan inovasi cukup menarik lewat skema barudengan menerapkan pola tiga bek sejajar dan menumpuk lim gelandang serta dua penyerang di depan.

Jika banyak pengamat yang memuji, Southgate justru masih kurang sreg dari dua laga itu. Ia merasa semua lini belum kerja maksimal, walaupun Inggris sudah menorehkan delapan gol dari dua laga. Bertemu Tunisia yang tampil disiplin dan terus menekan, ternyata Inggris kewalahan. Walker buat kesalahan dan Tunisia memperoleh tendangan penalti. Babak kedua, Tunisia beberapa kali memperoleh peluang emas tapi gagal karena penyelesaian akhir. Hanya, kehebatan Kane yang pintar mencari posisi bebas di kotak penalti sehingga Inggris mampu memenangkan pertandingan.



Bertemu Panama, yang masih di bawah level Tiga Singa, Southgate tak mengubah taktik. Pola 3-5-2 tetap dimainkan. Delle Ali yang cedera diganti oleh Ruben Loftus Cheek. Ruben tak mengecewakan, karena ia mampu berkreasi dan memberi sodoran berbahaya buat Kane dan Sterling. Inggris mendominasi pertandingan, tapi Southgate masih agak gusar karena anak anak asuhannya sempat tak mampu membongkar pertahanan super ketat panama.



Puncaknya, Inggris kecolongan lewat sebuah set piece. Maguire, Stones dan Walker kehilangan konsentrasi dan terpaku pada bola tanpa melihat gerakan striker lawan. Pekerjaan Rumah menunggu Southgate saat bertemu di partai bigmatch melawan Belgia.



Menghadapi Belgia memang bukan partai menentukan karena keduanya sudah memastikan tiket 16 besar. Inilah ujian sesungguhnya buat Southgate apakah pola tiga bek sejajarnya memang ampuh atau justru jadi bulan bulanan tim asuhan Roberto Martinez. Southgate tak harus teguh dengan skema favoritnya. Di tengah permainan pun dia bisa mengubah menjadi pola 4-4-2 atau 3-1-4-2 yang cenderung bertahan. Southgate bisa fleksibel sesuai kebutuhan, apalagi laga ini tidak membatalkan tiket 16 besar yang sudah aman.Laga kontra Belgia, menjadi laga spesial karena kedua tim dihuni pemain yang sering bertemu sebagai lawan atau sebagai kawan di Liga Inggris. Jan Verthongen akan menjadi lawan tangguh buat Harry kane dan Delle Ali, kompatriotnya di Totenham Hostpurs. Romelu Lukaku dan Marouane Fellaini akan coba diadang oleh Ashley Young dan Jesse Lingard. Sterling, Stones dan Walker juga akan bertarung melawan kreator serangan The Red Devils Kevin de Bruyne. Aroma Liga Inggris terasa di partai puncak Grup G ini.Duel sesungguhnya akan terjadi lini tengah. Skema 3-4-3 Martinez terbukti ampuh dengan total tujuh gol yang mereka raih dari dua laga. Empat pilar tengah yang dilakoni Kevin de Bruyne, Axel Witsell, Yannick Carascao dan Thomas Meunier tampak superior. Southgate pasti sudah mengantisipasi empat gelandang Belgia terutama Kevin de Bruyne. Jika Henderson mampu meredam De Bruyne, paling tidak pasokan umpan berbahaya untuk bomber Lukaku akan berkurang.Sementara Young dan Trippier tak boleh lengah akan pergerakan cepat dari sayap yang sering dilakukan Eden Hazard dan Dries Mertens untuk melakukan tusukan memanfaatkan celah yang dibuat oleh Lukaku dengan menarik bek lawan. Lukaku yang telah mencetak empat gol akan berbahaya buat Inggris. Kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan Stones atau Walker akan berakibat fatal karena insting gol penyerang Setan Merah ini sangat istimewa.Sebaliknya, Inggris bukan tidak mungkin bisa meraih keuntungan dari celah yang muncul di lini belakang Belgia. Dua gol Tunisia adalah bukti jika trio Vertonghen, Boyota dan Alderweireld juga bisa kehilangan konsentrasi dan tidak fokus menjaga jantung pertahanan.JIka Inggris mampu mengatasi Belgia, baru predikat calon juara dunia piala dunia 2018 pantas disandang The Three Lions. Jika skema 3-5-2 ala Southgate terbukti ampuh meredam Belgia, maka apa yang pernah diucapkan Sir Ralf Ramsey 42 tahun silam “we have a system now” bisa diulang oleh Sir Gareth Southgate.